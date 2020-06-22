Единственному темнокожему гонщику Nascar подбросили петлю для виселицы

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:34, 22.06.2020

В боксы американского гонщика Nascar Баббы Уолласа, единственного из гонщиков высшего дивизиона организации, который считает себя афроамериканцем, подбросили петлю для виселицы.

Как сообщает издание BBC, в организации выступили с официальным заявлением, пообещав провести тщательное расследование и навсегда исключить виновных из спорта. Американский гонщик также не остался в стороне и прокомментировал инцидент.

"Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти очень сильно меня расстроил, напомнив, что нашему обществу предстоит пройти еще долгий путь в борьбе против неравенства. Этот инцидент меня не остановит, я не сдамся", – написал он.

Ранее благодаря стараниям Уолласа с гонок Nascar убрали флаги Конфедерации. Многим людям не понравилось решение снять с трибун символику южных штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в темнокожего футболиста "Башакшехира" Дембу Ба бросили бутылку с трибуны на матче без зрителей.

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