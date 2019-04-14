Двумя ногами в голову: в России спортсмены устроили дикую драку - опубликовано видео

В одной из низших лих чемпионата России по водному поло произошла грандиозная драка. Инцидент случился в матче "Казань" - "Москвич".

На видео видно, как ватерполистам "Москвича" не понравилось то, что сказал тренер казанцев. После первого попадания мячом издалека началась словесная перепалка. Девушка-судья стала закрывать мужчину в шортах от бросков, после чего один из игроков зарядил в нее мячом.

Тренер не долго думая прыгнул в бассейн с двух ног, целясь в обидчика. OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию запись произошедшего.

Новости Чемпионат в Чечне перерос в грандиозную драку

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ответный матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" завершился жутким побоищем.

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