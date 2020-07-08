Двукратный чемпион мира утонул в Австралии

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:23, 8.07.2020

Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин утонул во время подводной охоты у берегов Австралии в возрасте 32 лет.

"На нем не было кислородной маски. Мы считаем, что он занимался подводной охотой без акваланга и других дыхательных аппаратов. Когда Пуллина нашли под водой, он находился в бессознательном состоянии. Его вынесли на берег и пытались реанимировать на протяжении 45 минут", – цитирует слова медицинского работника Джастина Пейна издание 9news.

Спортсмен был знаменосцем сборной Австралии на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи и принимал участие в Олимпиадах в 2010 и 2018 годах. На его счету две победы на чемпионатах мира по сноубордкроссу в 2011-м и 2013-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский каякер Джереми Уорси утонул, записав последние минуты жизни на видео.

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