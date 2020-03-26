Двукратная победительница юниорского чемпионата России по дзюдо Марьям Есеркеева совершила попытку суицида. Трагедия произошла в декабре, но стала достоянием общественности лишь 25 марта.

Марьям Есеркеева judo.ru

В сентябре прошлого года спортсменка сообщила родственникам, что ее избили трое мужчин. Также она рассказывала о проблемах в отношениях в тренером и его домогательствах.

"Дочь была в неадекватном состоянии, шальные, расширенные глаза. Говорила, что ее избивали трое мужчин. При мне она несколько раз теряла сознание. Когда я пытался узнать, что с ней, она на меня кричала, говорила, что я виноват, что отправил ее в Самару, что не знаю, как над ней тут издевались… Но добиться подробностей не удалось", - цитирует Volga.News отца девушки.

Марьям на "скорой помощи" доставили в больницу на обследование, но врачи не нашли причин ее плохого самочувствия, сказали, что травмы головы были, но они уже застарелые.

В 4 утра 11 декабря она выпрыгнула из окна четвертого этажа гостиницы.

Марьям Есеркеева judo.ru

Марьям получила многочисленные переломы, черепно-мозговую травму, но осталась жива. Два месяца она провела в коме, вышла из которой только 7 февраля. Девушке уже присвоили первую группу инвалидности. Она все помнит и может разговаривать. Но расспрашивать ее о причинах произошедшего родственники пока не решаются.

Отец дзюдоистки намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы добиться уголовного преследования тренера Есеркеевой – Сергея Герасимова.

Марьям Есеркеева judo.ru

21-летняя Есеркеева также является бронзовым призером Кубка Европы и серебряным призером Кубка Азии 2019 года.

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