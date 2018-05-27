Двукратная чемпионка Европы умерла в 33 года

Чемпионка Европы по плаванию из Германии Даниэла Самульски скончалась за неделю до своего 34-летия. У бывшей спортсменки осталось двое малолетних детей.

Как сообщает портал Swimswam, причиной смерти стало онкологическое заболевание брюшной полости, с которым Самульски боролась с 2011 года. Несколько лет назад она справилась с раком, но начался рецидив.

Даниэла Самульски

"Это настоящий удар. Мы долго работали вместе, и это было чудесное время", — прокомментировал трагедию главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц.

Новости Титулованная спортсменка умерла загадочной смертью

Самульски дважды становилась чемпионкой Европы (2006, 2010), дважды завоевывала "серебро" (2002, 2010) и один раз - "бронзу" (2010). Спортсменка до сих пор является обладательницей рекорда Германии на дистанциях 50 м и 100 м на спине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что регбистка ударилась во время матча и умерла.