Двойные стандарты: в сборной Украины по дзюдо объяснили участие в ЧЕ в России

Участие сборной Украины по дзюдо на первом в истории чемпионате Европы среди смешанных команд в Екатеринбурге было профинансировано международными федерациями, а сами спортсмены соревнуются не ради призовых от государства.

Об этом в эфире 112 канала заявил главный тренер нашей команды Виталий Дуброва, комментируя заявления о том, что дзюдоисты не получат премиальных за завоеванные в России бронзовые медали.

"В Екатеринбурге проходил первый в истории чемпионат Европы среди смешанных команд. Это новая олимпийская дисциплина, которая будет представлена на Играх в Токио. Участие всех команд было профинансировано Европейским союзом дзюдо. Полностью – перелет, питание, проживание. Так вышло, что чемпионат проходил в Екатеринбурге, хотя изначально планировался в Тель-Авиве. Сборная Украины подтвердила свое участие, но в последний момент соревнования были перенесены в Екатеринбурге", – сказал Дуброва.

По словам тренера то, что ЧЕ проходил в России, послужило дополнительной мотивацией для спортсменов. "Мы приехали туда полуюниорской командой, которая перед турниром котировалась 10-11-й среди всех участников, но нам удалось добыть "бронзу". Хочу подчеркнуть, что спортсмены не борются за призовые или какие-то звания. Самое большое звание – это бронзовый призер чемпионата Европы", – подчеркнул он.

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Кроме того, Виталий Дуброва выступил против лозунга "спорт вне политики" и призвал политиков избегать двойных стандартов.

"Спорт – это и есть политика. Мы видим, как это происходит в России. Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу – это политические акции. Давайте тогда будем бойкотировать все турниры в России и не пускать в Украину на соревнования россиян. Но, принимая такие серьезные решения, нужно понимать, что это закончится отстранением Украины от всех международных соревнований. А сейчас у нас выходит, что дзюдоисты должны были бойкотировать ЧЕ в России, а Александр Усик – герой, выиграв в Москве. Я против таких двойных стандартов", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман выступил с предложением присвоить Александру Усика звание Героя Украины.