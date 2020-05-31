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31 мая • обновлено в 10:52
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Два нокдауна: экс-чемпиона UFC Тайрона Вудлиа разгромили на турнире UFC on ESPN 9

1.2т
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Тайрон Вудли потерпел разгромное поражение от Гилберта Бернса.

Вудли (справа) - Бернс

Вудли (справа) - Бернс

Главный бой в полусреднем весе турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе завершился единогласным решением судей в пользу 33-летнего бразильца: 50-45, 50-44, 50-44.

Вудли (слева) - Бернс

Вудли (слева) - Бернс

Вудли (справа) - Бернс

Вудли (справа) - Бернс

Уже в первом же размене с Бернсом Тайрон попал в нокдаун из клинча. После этого Гилберт налетел на 38-летнего оппонента в партере и жестко избивал его несколько минут. За это время бразилец рассек сопернику локтем бровь и собрал великолепную статистику по значимым ударам: 25-2.

Во второй пятиминутке Гилберт работал первым номером и смог провести тейкдаун. Третий раунд прошел в спокойном темпе, а в четвертом Гилберт снова пошатнул Вудли, отправив того во второй нокдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Место
США Лас-Вегас
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