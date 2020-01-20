Два миллиона за секунду: МакГрегор заработал феноменальную сумму за бой с Серроне

За поединок с американцем Дональдом Серроне, состоявшийся в Лас-Вегасе в ночь на 19 января, ирландский боец UFC Конор МакГрегор заработал в общей сложности 78 миллионов долларов.

Конор МакГрегор

С учетом того, что ирландец одержал победу в схватке нокаутом на 40-й секунде первого раунда, за каждую секунду поединка Конор заработал почти по 2 миллиона долларов, сообщает Lad Bible.

Следует отметить, что официальный гонорар МакГрегора составил 3 миллиона долларов, а большую часть общей суммы он заработал от продажи трансляции боя. Для Конора этот поединок стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Конор МакГрегор в бою с Серроне

Отметим, что в активе 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, Серроне был срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора.

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