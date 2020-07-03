Два инсульта: появились подробности смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, который умер 3 июля, так и не вышел из состояния комы.

По словам комментатора Рамазана Рабаданова, Нурмагомедов-старший перенес два инсульта, которые сильно повлияли на мозг тренера.

"У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг – нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было", – цитирует журналиста Чемпионат.com.

Напомним, Абдулманапу Нурмагомедову было всего 57 лет. В конце апреля он был госпитализирован с подозрением на пневмонию, позже у него был диагностирован коронавирус, а также проведена операция на сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов призывал жителей Дагестана серьезно относиться к борьбе с коронавирусом.