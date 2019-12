Два бойца UFC устроили невероятный размен ударами – опубликовано видео

Бразилец Алешандре Пантойя (22-4), занимающий 4-те место в UFC в легком весе, и американский боец Мэтт Шнелл, идущий на 9 позиции, устроили настоящее шоу в андеркарде турнира UFC Fight Night 165.

Как сообщает Sport.ua, поединок между Пантойей и Шнеллом закончился уже в первом раунде после того, как бойцы забыли про оборону и начали безостановочно обмениваться ударами. Более стойким оказался бразилец, который и вышел победителем из этой схватки, отправив соперника в нокаут.

Madness ensues between top-ten flyweights and former TUF teammates, as fourth-ranked Alexandre Pantoja (22-4) planks ninth-ranked Matt Schnell to conclude a fit of first-round chaos! "The Cannibal" scores his 16th finish amid the wreckage. #UFCBusan pic.twitter.com/80J6TDCXh0