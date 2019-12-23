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23 декабря • обновлено в 11:32
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Два бойца UFC устроили невероятный размен ударами – опубликовано видео

1.3т
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Бразилец Алешандре Пантойя (22-4), занимающий 4-те место в UFC в легком весе, и американский боец Мэтт Шнелл, идущий на 9 позиции, устроили настоящее шоу в андеркарде турнира UFC Fight Night 165.

Как сообщает Sport.ua, поединок между Пантойей и Шнеллом закончился уже в первом раунде после того, как бойцы забыли про оборону и начали безостановочно обмениваться ударами. Более стойким оказался бразилец, который и вышел победителем из этой схватки, отправив соперника в нокаут.

Алешандре Пантойя отправляет Мэтта Шнелла в нокаут

Алешандре Пантойя отправляет Мэтта Шнелла в нокаут

MMA Junkie – USA Today

Стоит отметить, что за свое выступление Пантойя получил свой первый в карьере приз за лучший бой вечера.

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Тема
UFC
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