"Дура. Полная дура": Емельяненко устроил разборки с Канделаки

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко устроил в сети разборки с генеральным директором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

Сперва Канделаки у себя "Яндекс.Дзен" высказалась, относительно взаимоотношений бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По мнению Канделаки, в Чечне, где тренируется Емельяненко перед боем против Магомеда Исмаилова, "нет места алкоголю". "Только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни", — посчитала продюсер.

"Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура... Дура. Полная дура", – отреагировал Емельяненко у себя в Instagram.

Канделаки не удержалась, чтобы не уколоть спортсмена в ответ.

"Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой "Дзен", хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестает меня умилять. Ещё раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании. Поэтому верю: если он задержится в "Ахмате", то там с этим блестяще справятся", - написала Тина Гивиевна у себя в Telegram-канале.

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