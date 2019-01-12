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ДТП с Пушкарем: выживший армрестлер дал первый комментарий после аварии

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Чемпион мира по армрестлингу Олег Жох прокомментировал ужасную аварию в Ровенской области, в которой погиб его отец Сергей Жох и друг Андрей Пушкарь.

После аварии армрестлер был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии. Украинский спортсмен уже пришел в себя, однако находится в нестабильном состоянии. У Олега частичная потеря памяти.

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Андрей Пушкарь и Олег Жох

Андрей Пушкарь и Олег Жох

instagram.com/olegzhokh

"В целом мне уже лучше, я уже могу ходить. Могу сам взять в руку что-то нетяжелое. Правда, больших нагрузок еще не даю. Эспандер еще пока не сжимаю, тренируюсь на губке. И так просто сам разминаю, разрабатываю руку", - рассказал Жох в интервью в сюжете ArmBets TV.

Несмотря на тяжелые травмы, врачи прогнозируют возвращение Олега в большой спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский армрестлер Андрей Пушкарь погиб в страшной автомобильной аварии около 15 часов 14 ноября. Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Пушкарь находился в авто вместе со своим коллегой Олегом Жохом.

Соперник погибшего армрестлера Андрея Пушкаря Денис Цыпленков отказался от чемпионского пояса в пользу оппонента. Украинец не дожил до боя несколько дней.

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Армрестлинг
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