"Доставили в Москву": появились новые подробности госпитализации отца Хабиба

Отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, доставили в одну из больниц Москвы специальным бортом из Махачкалы 3 мая.

"Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем", – цитирует слова друга семьи Нурмагомедовых Убайдулы Османова издание Спорт-Экспресс.

Адбулманап и Хабиб Нурмагомедовы MMABoxing.ru

Напомним, что 25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус, который ему сделали, показал отрицательный результат. 57-летний Абдулманап является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Адбулманап Нурмагомедов опубликовал первый пост в Instagram после госпитализации.

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