Закулисье спорта. Там много неожиданного, любопытного, интересного. Время от времени OBOZREVATEL для вас, друзья, приоткрывает его.

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Всероссийская федерация легкой атлетики отчаянно пытается восстановить свое членство во Всемирной легкоатлетической ассоциации. В конце августа россиянам пришлось выплатить уже более 12 миллионов долларов штрафа, а теперь предстоит вернуть доверие и репутацию. Пока получается не очень.

Глава группы допинг-офицеров World Athletics Руне Андерсен рассказал, как проходила проверка ВФЛА: "Было удивительно, что российский допинговый скандал зашел так далеко. Все эти подмены допинг-проб, дыры в стене лаборатории в Сочи… Кстати, тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наняло британское агентство по расследованиям. Мы пошли по их пути и использовали некоторые наработки в ситуации с российской легкой атлетикой. К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников федерации. И у одного из них на компьютере было удалено все, кроме последнего поискового запроса "Как удалить все данные?"

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Кастер Семени, поданную ею на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

У легкоатлетки окончательно отняли право на участие в соревнованиях при повышенном уровне тестостерона. Ей предстоит принимать медикаменты для снижения гормона в организме, либо перенести операцию. Семеня уже прокомментировала решение суда, назвав правило по контролю тестостерона попыткой ”помешать ей оставаться той, кем она является”.

В июне 2019-го Семеня уже подавала апелляцию на постановление CAS, и тогда швейцарский суд удовлетворил ее. Суд постановил приостановить действие правила, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут быть допущены до соревнований только при условии приема препаратов, снижающих уровень гормона в организме. Таким образом, Семеня могла участвовать в турнирах, не принимая лекарства. Однако позднее решение было пересмотрено.

В феврале 2019-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. CAS утвердил нововведение. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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Биатлонистка сборной Канады Меган Бэнкс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. "Некоторое время я скрывала часть самой себя. Больше не хочу тратить физическую и эмоциональную энергию, чтобы скрыть то, чем я горжусь. Итак, начнем: я лесбиянка. Я многим обязана всем ребятам (в особенности спортсменам топ-уровня), которые сделали каминг-аут до меня, и я думаю, что важно признать, что все они сломали некоторые препятствия и начали говорить о проблемах. Без этих лидеров мое решение выступить публично, несомненно, было бы более трудным. Хотела бы отметить всю поддержку, которую я получила, когда начала рассказывать людям о том, какая я есть на самом деле. Я получила столько доброты и поддержки от моих друзей, семьи, товарищей по команде. Для меня действительно очень важно знать, что меня любят за то, какая я есть, так что спасибо, ребята!" - написала 23-летняя биатлонистка.

Отметим, что лучшим личным результатом Бэнкс на Кубке мира является 25 место в индивидуальной гонке на этапе в Кэнморе в 2019 году.

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Мотогонка Moto GP Red Bull Ring была остановлена красными флагами из-за опасного падения Маверика Виньялеса из Motster Energy Yamaha. Перед входом в первый поворот 17-го круга Виньялес спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/ч и скользил за ним на "пятой точке" с полсотни метров. Мотоцикл на полном ходу врезался в защитный барьер, переломился пополам и вспыхнул. Маршалы поспешили с огнетушителями, а гонщик поднялся и поковылял обратно. Заезд остановили. К счастью, никто не пострадал.

Как объяснил 25-летний испанец, проблема с тормозами появилась после четырех кругов, но потом вроде бы исчезла. После жесткого торможения, вернее, желания сделать это, рычаг провалился до упора. Виньялес предположил, что его тормоза просто развалились. Гонщики, следовавшие за ним, отметили, что из-под его мотоцикла вылетели "какие-то черные детали, похожие на детали тормозной системы".

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В 107-й раз прошла популярная велогонка "Тур де Франс" по маршруту Ницца – Париж. За всю историю "Большой петли" ее отменяли только во время двух мировых войн, а в этом году самую престижную велогонку довелось отсрочить на два месяца из-за пандемии.

Нынешний велопробег был уникален по предпринятым мерам предосторожности. Медицинский протокол занимал 18 страниц, была задействована передвижная лаборатория для тестирования на COVID-19, ограничен допуск зрителей, которым организаторы готовы были любезно раздать полмиллиона медицинских масок. Нарушителю же массочного режима грозил штраф в 150 евро.

Второй раз в истории гонка стартовала в Ницце, на живописном Лазурном берегу. За три недели 22 команды преодолели 21 этап общей протяженностью 3484 км. Маршрут был расписан исключительно по территории Франции с юга на север, с подъемом в Пиренеи и Альпы.

Победителем же довольно неожиданно стал 21-летний словенец Тадей Погачар из "Тим Эмирейтс", который в итоговом протоколе опередил своего соотечественника Приможа Роглица ("Джамбо-Визма") и австралийца Ричи Порте ("Трек-Сегафредо").

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Keep smile. Смех – лучшее лекарство, чаще улыбайтесь, друзья.

1. За столом в ресторане на свидании мужчина говорит женщине:

- Извините, но по фото с сайта знакомств я вас совсем не такой представлял…

- А ты пей, милок, пей…

2. Юная пациентка на приеме у врача.

- Раздевайтесь!

- Ой, знаете, доктор, я очень стеснительная. Вы бы не могли выключить свет?

- Как хотите…

- Только теперь я ничего не вижу. Куда положить одежду?

- Давайте сюда, возле моей…

3. Каждый мужчина знает, что абсолютно безопасного секса не существует, как бы далеко жена ни уехала.