Допинг-скандал: Россию официально поймали на лжи

Россия удалила данные с положительными данными допинг-проб своих спортсменов из базы Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом заявил глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор. По его словам, именно это нарушение может стоить РФ места на Олимпиаде-2020 в Токио.

"Там были положительные допинг-пробы, которые удалены. Вопрос – почему", – приводит слова Тейлора The New York Times. Он отметил, что России даны три недели для объяснения ситуацию. 23 октября комиссия по соответствию WADA вынесет решение по скандалу с РФ.

РУСАДА

Отметим, что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальное приглашении России на Игры-2020 в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике из-за нового витка допингового скандала.

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