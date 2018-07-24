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Допинг-скандал: попался олимпийский чемпион по плаванию

1.5тЧитать новость на украинском

Американского пловца Райана Лохте дисквалифицировали на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Лохте шестикратный олимпийский чемпион (всего 12 медалей ОИ). Попался спортсмен крайне глупым образом. В своем Instagram - аккаунте пловец опубликовал фото, на котором ему делают внутривенную инъекцию.

Согласно антидопинговым правилам спортсмен не имеет права вводить внутривенно любое средство, объём которого превышает 100 мл, за 12-часовой период.

Препарат, который вводили Лохте не входил в список запрещенных, но факт прокалывания вены и ввода в организм вещества остается фактом.Фото Лохте вскоре удалил, однако американское антидопинговое агентство (USADA) приступило к расследованию инцидента.

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Дисквал спортсмена начался 24 мая и закончится 24 июля 2019 года. Лохте 33 года и на Олимпийским играх в Токио в 2020 году он еще может принять участие.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание уличило сборную россии по футболу на домашнем ЧМ в употреблении допинга.

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Тема
плавание
Персона
Райан Лохте
Место
США
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