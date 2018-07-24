Допинг-скандал: попался олимпийский чемпион по плаванию

Американского пловца Райана Лохте дисквалифицировали на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Лохте шестикратный олимпийский чемпион (всего 12 медалей ОИ). Попался спортсмен крайне глупым образом. В своем Instagram - аккаунте пловец опубликовал фото, на котором ему делают внутривенную инъекцию.

Согласно антидопинговым правилам спортсмен не имеет права вводить внутривенно любое средство, объём которого превышает 100 мл, за 12-часовой период.

U.S. Swimming Athlete Ryan Lochte Accepts Sanction for Anti-Doping Rule Violation https://t.co/qXmt6r4nIn pic.twitter.com/GlW50gZEzp — USADA (@usantidoping) 23 липня 2018 р.

Препарат, который вводили Лохте не входил в список запрещенных, но факт прокалывания вены и ввода в организм вещества остается фактом.Фото Лохте вскоре удалил, однако американское антидопинговое агентство (USADA) приступило к расследованию инцидента.

Дисквал спортсмена начался 24 мая и закончится 24 июля 2019 года. Лохте 33 года и на Олимпийским играх в Токио в 2020 году он еще может принять участие.

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