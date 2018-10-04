Допинг-скандал: попалась чемпионка из России

Российская гребчиха, чемпионка Европы в соревнованиях восьмерок Ксения Ямаева за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирована на четыре года.
Как информирует Федерация гребного спорта России ,еще 28 февраля 2017 года Ямаева провалила сдачу допинг-теста, но только сейчас о накакзании россиянки было сообщено официально.
Кроме победы на чемпионате Европы, российская гребчиха дважды завоевывала "бронзу" европейских первенст и была в пятерке на двух мировых чемпионатах
Напомним, что это далеко не первый скандал в российском спорте связанный с употреблением запрещенных препаратов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер- супертяжеловес Александр Поветкин откровенно признался, что его никогда не обвиняли в употреблении допинга до того, как он попался перед боем с Деонтеем Уайлдером.
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