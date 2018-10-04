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Допинг-скандал: попалась чемпионка из России

1.1тЧитать материал на украинском

Российская гребчиха, чемпионка Европы в соревнованиях восьмерок Ксения Ямаева за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирована на четыре года.

Как информирует Федерация гребного спорта России ,еще 28 февраля 2017 года Ямаева провалила сдачу допинг-теста, но только сейчас о накакзании россиянки было сообщено официально.

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Кроме победы на чемпионате Европы, российская гребчиха дважды завоевывала "бронзу" европейских первенст и была в пятерке на двух мировых чемпионатах

Напомним, что это далеко не первый скандал в российском спорте связанный с употреблением запрещенных препаратов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер- супертяжеловес Александр Поветкин откровенно признался, что его никогда не обвиняли в употреблении допинга до того, как он попался перед боем с Деонтеем Уайлдером.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
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