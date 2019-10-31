"Должен уходить": стало известно, когда Хабиб завершит карьеру

Хабиб Нурмагомедов проведет еще два-три боя и завершит карьеру, заявил отец русского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Абдулманап Нурмагомедов.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

"Сейчас другой уровень, выросли ребята, подтянулись молодые. Большая конкуренция. И у нас есть амбиции. Хабиб должен уходить через 2-3 боя", – заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Fight Nights Global.

Комментируя вероятность еще одного поединка сына с Конором Макгрегором в рамках UFC Абдулманап Нурмагомедов назвал ее "мизером", но допустил это теоретически — для этого два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, должны отказаться от этого права.

В этой связи Нурмагомедов-старший высказал мнение, что для ирландца большим боем стал бы поединок с другим россиянином — Исламом Махачевым.

"Ислам разрушает все на своем пути, идет к своей чемпионской цели", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый боец смешанных единоборств Конор МакГрегор рассказал, почему не посетил бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в Абу-Даби, унизив россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее ирландец на пресс-конференции в Москве обвинил Нурмагомедова в трусости. До этого МакГрегор жестоко высмеял Хабиба, пристыдив его за флаг России.

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