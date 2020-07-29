Дочь известного гольфиста умерла от рака за несколько месяцев

Максим Иншаков Другие виды спорта 21:28, 29.07.2020 Обновлено: 21:44, 29.07.2020

Дочь известного колумбийского гольфиста Камило Виллегаса 22-месячная Миа, боровшаяся с раком, скончалась в Майами.

Родители узнали о болезни дочери несколько месяцев назад — у ребенка обнаружили злокачественную опухоль мозга и позвоночника. Узнав о тяжелой болезни своего ребенка, родители провели эмоциональную пресс-конференцию, а Камило на время приостановил карьеру.

Гольфист рассказал, что понял, что что-то не так в феврале, когда заметил, что его маленькая девочка, которая сопровождала его во время тренировок, стала менее активной, а также начала плакать чаще обычного. Сперва родители подумали, что дело в прорезающихся зубах, но медицинские осмотры привели к постановке страшного диагноза.

Девочка перенесла операцию, прошла курс химиотерапии, но не сумела победить болезнь, сообщает sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Лара ван Рейвен умерла в 27 лет в одной из больниц Франции.

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