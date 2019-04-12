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"Добавил символики": предатель Украины рассказал о запрете от UFC

1.9тЧитать материал на украинском

Известному бойцу смешанных единоборств (ММА) Никите Крылову запретили выходить на поединок под песню "День победы" в рамках турнира под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Уроженец Красного Луча Луганской области, который уже долгое время проживает в Москве и намерен принять российское гражданство, в интервью Octagon-TV вспомнил о бое 2016 года.

Никита Крылов

Никита Крылов

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"UFC регламентирует такие вещи. Как-то хотел выйти под "День победы". Это было в Роттердаме. Бой с Эдом Херманом. 8 мая должен был проходить бой, и я решил добавить символики. Но мне сказали: "Ахтунг, нельзя", – рассказал Крылов

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец Вадим Шабадаш эффектно нокаутировал россиянина Ивана Богданова на турнире в Алматы.

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Темы
UFCMMA
Персона
Никита Крылов
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Хороши что клоуны уезжают в цирк...
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