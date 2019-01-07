До полусмерти: парень напал на девушку из UFC и жестоко поплатился - фотофакт

Бразильская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Поляна Виана дала жестокий отпор мужчине, который пытался ее ограбить на улицах Рио-де-Жанейро.

Она ждала такси, когда рядом с ней сел незнакомый парень и попросил подсказать время. После этого он схватился за предмет, похожий на пистолет, и потребовал у девушки отдать мобильный телефон. Виана дважды ударила грабителя и провела удушающий прием.

Последствия для нападавшего оказались удручающими. Его окровавленное фото на своей странице в Instagram опубликовал глава UFC Дана Уайт. "Слева Поляна Виана, одна из бойцов UFC. Справа – парень, который попытался ее ограбить", – подписал он снимок.

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