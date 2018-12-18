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Дичь дня: в России тренер два года насиловал юную спортсменку

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Тренер по велоспорту из Ростовского областного училища олимпийского резерва подозревается в изнасиловании своей воспитанницы.

Андрей Ш. два года насиловал воспитанницу, по предварительным данным, под угрозой выгнать ее из команды. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего", сообщает телеканал 360.tv.

Дичь дня: в России тренер два года насиловал юную спортсменку

360tv

О задержании тренера сообщалось еще в марте 2018 года, но подробности уголовного дела стали известны только сейчас.

Ростовские следователи установили, что мужчина с февраля 2015 года по декабрь 2017 года оказывал психологическое давление на 20-летнюю воспитанницу, которая жила в общежитии училища. Подозреваемый знал, что юная спортсменка находится в зависимом от него положении. По версии следствия, мужчина угрожал подопечной физической расправой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и половые акты на территории учебного заведения в Ростове-на-Дону.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российской биатлонистке тренер устроил секс-террор. После громкого скандала наставника-педофила отстранили от работы, однако спустя некоторое время восстановили в должности и он продолжил работать с детьми.

Читайте все новости по теме "велоспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
велоспорт
Место
РоссияРостов-на-Дону
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
у кацапов 20летняя это несовершенолетняя а ха ха
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Це ж надо! Никогда бы на паРашиника не подумал! А тут прям такое...Такая падлюка - кацап обыкновенный! Скрепный, духовный и посконный русский человек! Аминь!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославно и скрепно. Кирюша одобряет.
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