Дичь дня: в России тренер два года насиловал юную спортсменку

Тренер по велоспорту из Ростовского областного училища олимпийского резерва подозревается в изнасиловании своей воспитанницы.

Андрей Ш. два года насиловал воспитанницу, по предварительным данным, под угрозой выгнать ее из команды. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего", сообщает телеканал 360.tv.

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О задержании тренера сообщалось еще в марте 2018 года, но подробности уголовного дела стали известны только сейчас.

Ростовские следователи установили, что мужчина с февраля 2015 года по декабрь 2017 года оказывал психологическое давление на 20-летнюю воспитанницу, которая жила в общежитии училища. Подозреваемый знал, что юная спортсменка находится в зависимом от него положении. По версии следствия, мужчина угрожал подопечной физической расправой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и половые акты на территории учебного заведения в Ростове-на-Дону.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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