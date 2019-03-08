Девушку-бойца из РФ заклеймили за смену гражданства

Российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яну Куницкую подверглась критике соотечественников из-за решения переехать в США. Девушку обвинили в отсутствии патриотизма.

"Пишут, что мы не патриоты, продались Америке и все такое. Я люблю Россию и Санкт-Петербург, но у нас нет возможностей готовиться. Россия не создает никаких условий. По сути я работаю на американскую компанию, а тут есть все условия для спортсменов, представляющих другие страны. О чем вообще можно говорить. У нас же отсутствует какая-либо поддержка", - цитирует Куницкую Sport24.

Яна Куницкая www.instagram.com/yanamma

Россиянка дебютировала в UFC с поражения от чемпионки Крис Сайборг Жустино нокаутом в первом раунде. В октябре 2018 года Куницкая провела второй поединок, где согласно решению судей одержала победу над Линц Ленсберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-хоккеист чеховского "Витязя" Рид Симпсон поделился воспоминаниями о жизни в России. Канадский спортсмен был шокирован происходящим в стране, где он когда-то выступал.

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