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7 декабря • обновлено в 17:24
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Девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании - опубликовано видео

Девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании - опубликовано видео
Бой запланирован на 8 декабря
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Американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Синтия Кальвильо угодила в пикантную ситуацию перед турниром UFC on ESPN 7.

Накануне боя против кубинки Марины Родригес она не смогла уложиться в свою весовую категорию. На церемонии взвешивания 32-летняя Кальвильо полностью разделась, однако все равно превысила лимит в 52.6 кг. Весы под ней показали 54.6.

В ноябре 2018 года она не уложилась в лимит минимального веса в преддверии противостояния с Полианой Ботельо. Кроме того, в прошлом Синтия сдавала положительные допинг-пробы, в её организме были обнаружены следы марихуаны.

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29-летняя днепрянка болевым приемом победила в первом раунде бразильянку Элеину Лилу (7-8).

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Автор
Максим Богданов
Тема
UFC
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