Девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании - опубликовано видео

Американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Синтия Кальвильо угодила в пикантную ситуацию перед турниром UFC on ESPN 7.

Накануне боя против кубинки Марины Родригес она не смогла уложиться в свою весовую категорию. На церемонии взвешивания 32-летняя Кальвильо полностью разделась, однако все равно превысила лимит в 52.6 кг. Весы под ней показали 54.6.

В ноябре 2018 года она не уложилась в лимит минимального веса в преддверии противостояния с Полианой Ботельо. Кроме того, в прошлом Синтия сдавала положительные допинг-пробы, в её организме были обнаружены следы марихуаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Алена Рассохина (12-4) на турнире WWFC 15 завоевала чемпионский титул в весе до 48 кг.

29-летняя днепрянка болевым приемом победила в первом раунде бразильянку Элеину Лилу (7-8).

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!