Девушка игрока НХЛ рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

Елизавета, подруга известного российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаила Сергачева, вспомнила об одном инциденте, которой произошел в баре с актером Михаилом Ефремовым.

Елизавета @liza_shelby

Однажды она видела "этого человека" в питейном заведении "пьяным в стельку". Кроме того, Ефремов нетактично общался с барменом.

"Как-то в баре в Москве видели Этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: "эй ты, Рыжий.. " и дальше ещё что-то не тактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно что за человек", – написала Елизавета у себя в Telegram-канале.

По словам россиянки, она "в шоке" от того, как "любит у нас народ защищать насильников и убийц".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием Ефремова, назвав его подонком и убийцей.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также высказался о ДТП.