Главная Новости
10 июня • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Девушка игрока НХЛ рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

2.1т
Читать материал на украинском

Елизавета, подруга известного российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаила Сергачева, вспомнила об одном инциденте, которой произошел в баре с актером Михаилом Ефремовым.

Елизавета

Елизавета

@liza_shelby

Однажды она видела "этого человека" в питейном заведении "пьяным в стельку". Кроме того, Ефремов нетактично общался с барменом.

"Как-то в баре в Москве видели Этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: "эй ты, Рыжий.. " и дальше ещё что-то не тактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно что за человек", – написала Елизавета у себя в Telegram-канале.

По словам россиянки, она "в шоке" от того, как "любит у нас народ защищать насильников и убийц".

Девушка игрока НХЛ рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

t.me/goodhabitsbadhabits/284

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием Ефремова, назвав его подонком и убийцей.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также высказался о ДТП.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Заря
VS
Динамо Киев
Обе забьют
1.86 Сделать ставку
FURIA
VS
Triumph
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.58 Сделать ставку
G2
VS
BIG
Победа G2
1.57 Сделать ставку
NaVi Junior
VS
Hard Legion
Победа NaVi Junior
1.60 Сделать ставку
NaVi Junior
VS
Hard Legion
Победа NaVi Junior
1.60 Сделать ставку
Ювентус
VS
Милан
Победа Ювентуса с форой (-1)
1.96 Сделать ставку
Фенербахче
VS
Кайсериспор
Кайсериспор с форой (+1.5)
2.02 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Гамбург
Инд. тотал Динамо Дрезден больше 1
2.40 Сделать ставку
Зандхаузен
VS
Арминия
Победа Арминии с форой (0)
1.66 Сделать ставку