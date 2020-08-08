Девушка-боец, снимавшаяся в "голом" купальнике, брутально нокаутировала соперницу

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда добыла эффектную победу над соотечественницей Тарой Графф.

Бой на турнире Bellator 243 среди представительниц самого легкого веса завершился досрочно.

Во втором раунде Лореда четко попала в челюсть сопернице, уронив ее на канвас. 22-летняя американка парагвайского происхождения продолжила избиение в партере. Арбитр досрочно остановил бой и присудил победу Лореде техническим нокаутом.

Валери после успеха вскочила на ноги, начав танцевать перед оператором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года Валери Лореда вызвала шквал удивления среди фанатов своим смелым купальником.

Ранее Валери привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись аппетитными ягодицами и привлекательной внешностью.

До этого Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.