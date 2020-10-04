Девушка-боец победила уникальным 'хрустом скорпиона': спортивные итоги 3 октября

В Португалии футболист забил фантастический гол с центра поля, а девушка-боец MMA победила редчайшим "хрустом скорпиона".

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Кроме того, букмекеры назвали итоговое место "Шахтера" в Лиге чемпионов 20/21 и Плющенко показал видео "мирового рекорда" 12-летней фигуристки.

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