Девушка-боец победила уникальным "хрустом скорпиона": спортивные итоги 3 октября
В Португалии футболист забил фантастический гол с центра поля, а девушка-боец MMA победила редчайшим "хрустом скорпиона".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 3 октября.
Кроме того, букмекеры назвали итоговое место "Шахтера" в Лиге чемпионов 20/21 и Плющенко показал видео "мирового рекорда" 12-летней фигуристки.
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