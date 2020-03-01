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1 марта • обновлено в 13:52
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Девушка-боец MMA психанула в реалити-шоу и сломала участнику нос

3.2т
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Боец смешанных единоборств MMA Ана Мария Пал во время съемок реалити-шоу "Последний герой" в Румынии сломала нос другому участнику.

26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, после чего к ней подошел Андрей Чобану и с издевкой заметил, что это сложное испытание. В ответ Пал сильно ударила обидчика головой в лицо.

Сотрудники передачи подчеркнули, что это был шокирующий момент и они не потерпят такого поведения. За эти действия девушку исключили из шоу. Чобану в общении с журналистам пояснил, что считает решение продюсеров правильным.

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Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) средней весовой категории Майк Перри вырубил свою девушку Даниэль Никерсон.

Пара решила сделать красочное видео для своего Instagram и надев боксерские перчатки вышла в ринг.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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