Боец смешанных единоборств MMA Ана Мария Пал во время съемок реалити-шоу "Последний герой" в Румынии сломала нос другому участнику.

26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, после чего к ней подошел Андрей Чобану и с издевкой заметил, что это сложное испытание. В ответ Пал сильно ударила обидчика головой в лицо.

Сотрудники передачи подчеркнули, что это был шокирующий момент и они не потерпят такого поведения. За эти действия девушку исключили из шоу. Чобану в общении с журналистам пояснил, что считает решение продюсеров правильным.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) средней весовой категории Майк Перри вырубил свою девушку Даниэль Никерсон.

Пара решила сделать красочное видео для своего Instagram и надев боксерские перчатки вышла в ринг.

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