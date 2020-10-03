Девушка-боец MMA победила редчайшим "хрустом скорпиона". Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 14:11, 3.10.2020 Обновлено: 15:47, 3.10.2020

Словацкая спортсменка Моника Чочликова, выступающая в смешанных боевых искусствах (ММА), победила Джейд Джоранд редчайшим болевым приемом - "хрустом скорпиона".

Случай произошел во время поединка на турнире Bellator 247. Находясь снизу, 28-летня Моника сжала корпус оппонентки обеими ногами, сильно сдавив ребра. Не выдержав боли Джоранд сдалась.

Эксперт Bellator Джон Маккарти, который в прошлом судил поединки UFC, заявил, что ни разу не видел данного приема в MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца MMA нокаутировали редчайшим ударом. 29-летний россиянин захватил ногу соперника и перевел схватку в партер. В этот момент оппонент отлично попал бэкфистом в челюсть и выключил россиянина.

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