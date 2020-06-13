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13 июня • обновлено в 20:23
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Девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась

2.6т
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Знаменитая американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Ай (15-7) не уложилась в лимит полусредней весовой категории на 90 граммов

Инцидент произошел перед поединком с соотечественницей Синтией Кальвильо на турнире UFC on ESPN 10.

33-летняя спортсменка у себя в Instagram принесла извинения и объяснила такую неудачу тем, что не сходила в туалет перед церемонией взвешивания.

Несмотря на провал процедуры взвешивания, бой Ай , который должен стать главным поединком вечера, состоится. Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня. Ай будет оштрафована на 25 процентов от гонорара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская красотка из UFC Пейдж ВанЗант опубликовала фотографию голой тренировки с парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA.

Снимок с ночных занятий, опубликованный в ее Instagram, собрал почти 125 тысяч лайков.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
UFC MMA
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