Главная Новости
5 сентября • обновлено в 19:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Девушка-боец чумовым нокаутом за 43 секунды установила исторический рекорд

Читать материал на украинском

Китайская девушка-боец смешанных единоборств Вэйли Чжан добыла сенсационную победу на турнире UFC Fight Night 157, который прошел в Шэньчжэне.

30-летняя Чжан победила в первом раунде обладательницу титула в минимальном весе Джессику Андраде из Бразилии и стала первой в истории чемпионкой UFC из Китая.

Уже в самом начале боя Чжан потрясла Андраде встречным ударом, после чего мощно включилась в добивание коленями. Бой был остановлен на 42-й секунде, когда Джессика из последних сил закрывалась от ударов.

Новости
Знаменитая девушка-боец UFC сделала новую грудь и снялась раздетой

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дала жестокий отпор мужчине, который пытался ее ограбить на улицах Рио-де-Жанейро.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Место
Китай
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мне всегда думалось, что девушка должна потрясать своей красотой, манерами, умением вести беседу, скромностью. Конечно, это не касается самок кацaпа. Эти сyки на такое не способны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Немо Александр
Немо Александр
Кацaп Кацaпыч, какие же вы убогие тут)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel