Девушка-боец чумовым нокаутом за 43 секунды установила исторический рекорд

Китайская девушка-боец смешанных единоборств Вэйли Чжан добыла сенсационную победу на турнире UFC Fight Night 157, который прошел в Шэньчжэне.

30-летняя Чжан победила в первом раунде обладательницу титула в минимальном весе Джессику Андраде из Бразилии и стала первой в истории чемпионкой UFC из Китая.

Уже в самом начале боя Чжан потрясла Андраде встречным ударом, после чего мощно включилась в добивание коленями. Бой был остановлен на 42-й секунде, когда Джессика из последних сил закрывалась от ударов.

😱😱😱HOLYSH*T HOLYSH*T !!!! Weili Zhang knocks out Jessica Andradein the first round to become CHINA's first ever UFC champion 🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳#UFCShenzhen pic.twitter.com/PZxzJhxdUg