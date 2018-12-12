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''Дети — они тупые'': олимпийская чемпионка из РФ угодила в скандал

2.6тЧитать материал на украинском

Двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица Яна Егорян ошарашила поклонников заявлением, почему после окончания карьеры не сможет работать тренером.

''Дети — они тупые'': олимпийская чемпионка из РФ угодила в скандал

"Я не хочу быть тренером. Ни в коем случае! Вообще! Как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые. Я вспоминаю себя в детстве, как тренер говорил: "Яна, сделай шаг". И я делаю шаг назад! Он говорит: "Яна, сделай шаг вперед". И я делаю шаг вбок!

Сейчас я смотрю, как работает тренерский состав, и думаю: "Господи, вы 10 лет объясняете каждый божий день одно и то же!" Я просто не смогу, действительно не смогу. Я сойду с ума", — цитирует скандальную чемпионку Sport24.ru.

''Дети — они тупые'': олимпийская чемпионка из РФ угодила в скандал

Напомним, что недавно еще одна российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких вызвала шквал негодования. Комментируя планы финансировании детских проектов, она заявила, что государство не должно заботиться о детях и молодежи, это чисто обязанности родителей, которые их родили. "Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать", —заявила Глацких.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по спортивной гимнастике едва не осталась без экипировки перед чемпионатом мира в Дохе (Катар). За месяц до начала соревнований было непонятно, в чем будут выступать спортсмены.

Министерство спорта России отказалось оплачивать костюмы, сделанные в США, указывая, что предпочтение нужно отдавать отечественному производителю.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну что тут сказать - не так уж она и неправа. Я сам в детстве, бывало, так на тренировках по дзю-до тупил, что тренер аж бесился. Но ничего, все обошлось - и тренер был хороший и я чему-то научился. Короче, не каждому дано быть учителем и хорошо, что человек это понимает.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Це набагато краще, ніж якби вона с такими поглядами все ж таки стала тренером. Так що - респект за чесну позицію.
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Dell Alex
Dell Alex
Простите, а в чем она не права? Их потому и учат. А для этого талант надо иметь, склонности и терпение. Если их нет, то лучше не надо. А то будет как в общеобразовательных школах.
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