''Дети — они тупые'': олимпийская чемпионка из РФ угодила в скандал

Двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица Яна Егорян ошарашила поклонников заявлением, почему после окончания карьеры не сможет работать тренером.

"Я не хочу быть тренером. Ни в коем случае! Вообще! Как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые. Я вспоминаю себя в детстве, как тренер говорил: "Яна, сделай шаг". И я делаю шаг назад! Он говорит: "Яна, сделай шаг вперед". И я делаю шаг вбок!

Сейчас я смотрю, как работает тренерский состав, и думаю: "Господи, вы 10 лет объясняете каждый божий день одно и то же!" Я просто не смогу, действительно не смогу. Я сойду с ума", — цитирует скандальную чемпионку Sport24.ru.

Напомним, что недавно еще одна российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких вызвала шквал негодования. Комментируя планы финансировании детских проектов, она заявила, что государство не должно заботиться о детях и молодежи, это чисто обязанности родителей, которые их родили. "Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать", —заявила Глацких.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по спортивной гимнастике едва не осталась без экипировки перед чемпионатом мира в Дохе (Катар). За месяц до начала соревнований было непонятно, в чем будут выступать спортсмены.

Министерство спорта России отказалось оплачивать костюмы, сделанные в США, указывая, что предпочтение нужно отдавать отечественному производителю.

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