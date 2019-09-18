Десятикратный чемпион мира попытался побить рекорд и погиб

Знаменитый итальянский гонщик Фабио Буцци погиб при попытке установить скоростной рекорд на моторной лодке.

Как сообщает BBC, на борту вместе с 76-летним спортсменом находились еще четыре человека, лишь одному из них удалось выжить. Судно под управлением Буцци разогналось до 148 километров в час и врезалось в искусственную плотину. Спортсмены пытались за рекордное время добраться из Монте-Карло в Венецию.

Буцци начал гоночную карьеру более 40 лет назад и за это время стал десятикратным чемпионом мира. В сентябре 2019-го он побил собственный рекорд скорости для дизельных скоростных катеров, разогнавшись до 277,515 километра в час.

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