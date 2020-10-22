Дерюгина: чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве состоится в ноябре

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве состоится с 26 по 29 ноября. И это будет самое большое событие в мире гимнастики и вообще украинского спорта со времен начала пандемии. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" сообщила тренер национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.

По ее словам, сейчас вся семья украинской художественной гимнастики работает над тем, чтобы достойно провести чемпионат континента, в котором уже подтвердили участие 39 команд.

"Я убеждена, что его достойное проведение, невзирая на объективные трудности, будет нашей общей огромной победой. Проведение этого мероприятия в текущих условиях является национальным достоянием, и мы надеемся на поддержку и содействие государства", - заявила Дерюгина.

По словам тренера национальной сборной Украины по художественной гимнастике, на Чемпионат Европы в Киев приедут все основные конкуренты и это очень важно для Украины и мира в целом.

"Таким образом мы выходим в мировые лидеры, поскольку не стали сидеть и ждать, как будут развиваться события. Это решение было принято вместе с Европейским гимнастическим союзом, и в нынешних условиях это событие словно глоток свежего воздуха для всех детей, которые готовятся к Олимпийским играм. Сохранить это поколение можно только стартами и подготовкой. Только соревнования помогают правильно выстроить подготовку психологически, физически и эмоционально", - отметила она.