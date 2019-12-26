Депутат от "Слуги народа" намекнул на переход в UFC

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк намекнул на возможный переход в смешанные единоборства.
Как сообщает УНИАН, на своей странице в Instagram он опубликовал фото с поясом UFC – главной спортивной организации в мире MMA.
Жан Беленюк
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"Ждете?" – написал Беленюк в подписи к фотографии.
Стоит отметить, что украинский борец является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в греко-римском стиле. Последним его достижением является первое место на Европейских играх 2019 года, которые прошли в Минске.
Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк рассказал, что заставило его пойти в политику.
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