Декларация Жана Беленюка: сотни тысяч наличными и доход в 1 млн

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк ("Слуга народа") получил за прошлый год 1 299 710 грн дохода, сообщает Укринформ.

Депутат Жан Беленюк (слева) позирует для фото со своим коллегой на заседании Верховной Рады

Согласно поданной годовой декларации, в 2019 году он получил 148 866 грн зарплаты народного депутата и 29 000 грн от партии "Слуга народа", 114 789 грн зарплаты и 344 000 грн материальной помощи от государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение", где работает спортсменом-инструктором по совместительству, 115 226 грн от Национального олимпийского комитета Украины, 161 827 грн выплат военнослужащему от Министерства обороны Украины.

Беленюк также получил в прошлом году 143 460 грн от управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавской ОГА и 18 240 грн от Полтавской областной школы высшего спортивного мастерства, 60 000 грн стипендии от исполкома Кременчугского горсовета. Кроме того, он задекларировал 150 000 грн за продажу движимого имущества гражданину Украины Кириллу Шуклинову и 6840 грн страховых выплат от ЧАО "Страховая группа "ТАС".

Беленюк хранит наличными $126 000, €41 000 и 856 000 грн. У него размещено 93 740 грн и 7767 в ПриватБанке, 10 861 грн в Ощадбанке.

В декабре 2018 года приобрел квартиру в Киеве площадью 39,8 кв. м. Также он задекларировал недостроенную квартиру площадью 52,7 кв. м в столице.

В 2016 году Беленюк приобрел автомобиль Toyota RAV4 (2011 года) за 90 000 грн, а в августе 2019 года Toyota Camry (2019 года выпуска) за 677 890 грн.

Его мама Светлана Беленюк в 2015 году приобрела за 700 000 грн дом площадью 149,1 кв. м и за 62 000 грн земельный участок площадью 566 кв. м в селе Шевченково Киево-Святошинского района Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Кабинет министров утвердил президентские стипендии для выдающихся спортсменов. Стипендиатом является и Жан Беленюк.

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