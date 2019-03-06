"Даже не вякнул": стало известно, на что пошел Конор ради встречи с Путиным

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор ради встречи с президентом России Владимиром Путиным пошел на радикальный шаг.

Во время финала чемпионата мира 2018 года в Москве экс-чемпион легкого веса был вынужден направляться к стадиону "Лужники" пешком под палящим солнцем.

"Переодеваться в костюмы-троечки на жаре тяжеловато. Вот он приехал к Путину на финал чемпионата мира, его "Бентли" не пустили к "Лужникам". МакГрегор по 35-градусной жаре пошел в обход стадиона и не вякнул ничего", – рассказал "Фонтанке" легенда российского ММА Олег Тактаров.

Конор МакГрегор и Владимир Путин Instagram Конора МакГрегора

Напомним, в своем последнем бою в UFC Конор МакГрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в четвертом раунде, попав под удушающий прием соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор откровенно рассказал о причинах своего поражения Хабибу Нурмагомедову.

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