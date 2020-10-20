Дарья Белодед приняла неожиданное решение перед этапом Grand Slam

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед приняла решение впервые соревноваться в другой весовой категории.

Как сообщает Украинский спорт, в конце октября в Будапеште состоится этап Gran Slan, где Дарья будет бороться не в привычной для себя весовой категории до 48 килограммов, а впервые в карьере будет выступать до 52 килограмма.

Украинка получила не первый номер посева, а 25-й (из 26 спортсменок), поскольку у нее нет никаких зачетных баллов в категории до 52 кг.

Первой сеяной на старте в Будапеште в весе до 52 килограммов будет француженка Аманде Бушар - второй номер мирового рейтинга и бронзовый призер чемпионата мира-2018 именно в этой весовой категории.

Всего в турнире примут участие 459 дзюдоистов из 69 стран. Украина будет представлена на соревнованиях 11 дзюдоистами: 6 мужчин и 5 женщин.

В Будапешт не приехала сборная Японии, представительницы которой является лидерами в весовой категории до 52 килограммов.

Полный состав Украины на турнир в Будапеште

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Виталий Шепель (до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Даниил Гуцол (до 100 кг)

Женщины: Дарья Белодед (до 52 кг), Мария Скора (до 57 кг), Алла Радченко (до 57 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (свыше 78 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед закрутила роман с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым.