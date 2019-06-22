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Украинка Белодед завоевала "золото" Европейских игр, победив россиянку

4.1тЧитать материал на украинском

Дзюдоистка Дарья Белодед выборола первую медаль для Украины на II Европейских играх, которые стартовали 21 июня в Минске.

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил Дарью с роскошной победой.

Украинка Белодед завоевала "золото" Европейских игр, победив россиянку

В решающей схватке весовой категории до 48 кг 18-летняя киевлянка была сильнее Ирины Долговой из России, проведя ваза-ари.

Украинка Белодед завоевала "золото" Европейских игр, победив россиянку

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Дарья в 1/8 финала разобралась иппоном с 32-летней венгеркой Эвой Черновицки, а в четвертьфинале победила француженку Мелани Клеман.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ФДУ

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ФДУ

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ФДУ

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ФДУ

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ФДУ

В полуфинальной схватке с бронзовой призеркой Евро-2018, сербкой Миликой Николич, украинка позволила провести ваза-ари, но все же победила иппоном.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед в сентябре выиграла взрослый чемпионат мира в весовой категории до 48 килограммов, став самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта.

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Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
Место
БеларусьМинск
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Gamon Slavik
Gamon Slavik
Молодец,так держать!
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Кошкина Лидия
Кошкина Лидия
Oгрoмное cпaсибо тем, ктo показал мнe этoт прекpасный сайт mekhosec.com/a4cs2dn Пpостo пройдя oпроc полyчила почти полугодовyю зaрплaту)) Пользyйтeсь, покa еще еcть возмoжнoсть=)
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