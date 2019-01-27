МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

''Да ну нах'': экс-чемпиона UFC поразил нокаут ''хрустальной бороды Емельяненко''

Читать материал на украинском

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Андрей Орловский эмоционально прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Bellator.

"Ой, ё*а! Да ну на нах. Ау, где вы е*анные эксперты ? Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?", – написал Орловский.

Новости
''Тяжелобольной": экс-боец ММА назвал причины поражения Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) унизительно проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния) .

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги