''Да ну нах'': экс-чемпиона UFC поразил нокаут ''хрустальной бороды Емельяненко''

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Андрей Орловский эмоционально прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Bellator.

"Ой, ё*а! Да ну на нах. Ау, где вы е*анные эксперты ? Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?", – написал Орловский.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) унизительно проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния) .

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