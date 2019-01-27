''Да ну нах'': экс-чемпиона UFC поразил нокаут ''хрустальной бороды Емельяненко''

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Андрей Орловский эмоционально прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Bellator.
"Ой, ё*а! Да ну на нах. Ау, где вы е*анные эксперты ? Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?", – написал Орловский.
Ойййй , еба... Да , ну нах ..... Аууу , где вы ебан... ... эксперты ? Че, у Емели борода хрустальная ...., а ???? Как так ???)))). Hey , fuckin experts ...., hello !!! What ?? No fu....n way, he has glass chin ???? 🤷♂️ IDIOTs , respect others .....🖕🏻. #AndreiArlovski #OriginalPitBull #warlovski #shithappens #bellator214 #АндрейОрловский #АндрейПитбульОрловский #бывает #даихуйснимпроигралипроиграл
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) унизительно проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния) .
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