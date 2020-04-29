Cyber Суперлига Пари-Матч: итоги исторического турнира

Федерация баскетбола Украины совместно с титульным спонсором TM "PariMatch" провела первый в истории Украины кибертурнир среди профессиональных баскетболистов.

Участие в соревнованиях приняли 12 профессиональных баскетболистов, выступающих за сборную Украины и клубы Суперлиги Пари-Матч. Соревнования прошли на консоли Sony Playstation в игре NBA 2k20. Победителем соревнований стал центровой сборной Украины и столичного "Киев-Баскет" - Вячеслав Петров.

На пути к финалу участники кибертурнира по NBA 2K20, преодолели групповой раунд, после чего прошли серии до двух побед в четвертьфинале и полуфинале. Соревнования проходили в течение двух недель, а каждый из финалистов должен был сыграть около 10-ти матчей.

Перед стартом соревнований состоялся драфт, по итогам которого баскетболисты выбрали себе команду NBA, которой будут руководить.

В финальной серии кибертурнира Вьячесла Петров из "Киев-Баскета" одолел своего одноклубника - Юрия Кондракова. Серия оказалась очень напряженной. В первых двух матчах геймеры разделили победы, а в решающей третьей игре серии победу праздновал Петров, который в этом турнире выступал с "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Турнир очень интересный, я даже где-то не ждал этого, все довольно азартно и напряженно. Почти все матчи выдались довольно ровными. В общем хочу поблагодарить организаторов. Они нам манила прекрасную возможность провести удачно с ребятами время и прожить этот карантин разнообразнее. Можно было разбавить индивидуальные тренировки еще и турнирной составляющей", - говорит Петров.

Третье место в первом киберспортивных баскетбольном турнире – Cyber Суперлиге Пари-Матч завоевал защитник "Запорожье" - Андрей Кожемякин. В серии за бронзу он одолел защитника сборной Украины и греческого "Промитеаса" - Александра Липового. Каждый из призеров получит призовые от организаторов за участие в соревнованиях.

"Cyber Суперлига Пари-Матч - начало новой эры в украинском спорте. Украинские баскетболисты показали зрелищную, яркую игру на "киберпаркете" и мы уверены, что после восстановления соревнований нас ожидает горячий сезон в реальном баскетболе", - отметил представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.