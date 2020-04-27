Cyber Суперлига Пари-Матч: анонс финала и матча за третье место

Александр Чеканов Другие виды спорта 21:33, 27.04.2020

Уже во вторник, 28 апреля, пройдут решающие матчи первого турнира по NBA 2k20 среди профессиональных украинских баскетболистов Cyber Суперлига Пари-Матч, в пределах которых будет сыграно две серии – за третье место и чемпионская.

В серии за "бронзу" сыграют игрок национальной сборной Украины и греческого "Промитеаса" Александр Липовый ("Бостон Селтикс") с защитником "Запорожье" Андреем Кожемякиным ("Даллас Маверикс").

В финале за чемпионство будут бороться два представителя "Киев-Баскет" – бигмен Вячеслав Петров, который играет на турнире за "Лос-Анджелес Лейкерс" и защитник столичного клуба Юрий Кондраков, который руководит другим клубом западной конференции НБА "Юта Джаз".

Вашему вниманию расписание матчей заключительного и решающего игрового дня.

Серия за 3 место:

18:00. Александр Липовый ("Бостон") – Андрей Кожемякин ("Даллас") – серия до двух побед

финал:

20:00. Вячеслав Петров ("Лейкерс") – Юрий Кондраков ("Юта") – серия до двух побед

Трансляцию матчей, как всегда, смотрите на нашем сайте и канале YouTube, а также на сайте медиапартнера соревнований телеканала XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Святослав Михайлюк рассказал о карьере в НБА.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Появилось видео драки топ-чиновника КГГА с полицейскими

Более 100 тысяч украинцев скончались за два месяца: названы причины

"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"

"Расставлю точки над і!" Врач гневно обратился к власти из-за вспышки COVID-19 среди медиков

Похоронить умершего от COVID-19 в Украине стоит 1000$. Семьи погибших заподозрили заговор