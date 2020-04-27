Главная Новости
27 апреля • обновлено в 22:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Cyber Суперлига Пари-Матч: анонс финала и матча за третье место

900
Читать материал на украинском

Уже во вторник, 28 апреля, пройдут решающие матчи первого турнира по NBA 2k20 среди профессиональных украинских баскетболистов Cyber Суперлига Пари-Матч, в пределах которых будет сыграно две серии – за третье место и чемпионская.

В серии за "бронзу" сыграют игрок национальной сборной Украины и греческого "Промитеаса" Александр Липовый ("Бостон Селтикс") с защитником "Запорожье" Андреем Кожемякиным ("Даллас Маверикс").

В финале за чемпионство будут бороться два представителя "Киев-Баскет" – бигмен Вячеслав Петров, который играет на турнире за "Лос-Анджелес Лейкерс" и защитник столичного клуба Юрий Кондраков, который руководит другим клубом западной конференции НБА "Юта Джаз".

Cyber Суперлига Пари-Матч: анонс финала и матча за третье место

Вашему вниманию расписание матчей заключительного и решающего игрового дня.

Серия за 3 место:

18:00. Александр Липовый ("Бостон") – Андрей Кожемякин ("Даллас") – серия до двух побед

финал:

20:00. Вячеслав Петров ("Лейкерс") – Юрий Кондраков ("Юта") – серия до двух побед

Трансляцию матчей, как всегда, смотрите на нашем сайте и канале YouTube, а также на сайте медиапартнера соревнований телеканала XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Святослав Михайлюк рассказал о карьере в НБА.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Киберспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Киберспорт Суперлига
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии COVID-19: это еще не конец.

  • В Италии и Великобритании заявили о рекордах в борьбе с коронавирусом.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку