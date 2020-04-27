Cyber Суперлига Пари-Матч: анонс финала и матча за третье место

Уже во вторник, 28 апреля, пройдут решающие матчи первого турнира по NBA 2k20 среди профессиональных украинских баскетболистов Cyber Суперлига Пари-Матч, в пределах которых будет сыграно две серии – за третье место и чемпионская.

В серии за "бронзу" сыграют игрок национальной сборной Украины и греческого "Промитеаса" Александр Липовый ("Бостон Селтикс") с защитником "Запорожье" Андреем Кожемякиным ("Даллас Маверикс").

В финале за чемпионство будут бороться два представителя "Киев-Баскет" – бигмен Вячеслав Петров, который играет на турнире за "Лос-Анджелес Лейкерс" и защитник столичного клуба Юрий Кондраков, который руководит другим клубом западной конференции НБА "Юта Джаз".

Вашему вниманию расписание матчей заключительного и решающего игрового дня.

Серия за 3 место:

18:00. Александр Липовый ("Бостон") – Андрей Кожемякин ("Даллас") – серия до двух побед

финал:

20:00. Вячеслав Петров ("Лейкерс") – Юрий Кондраков ("Юта") – серия до двух побед

Трансляцию матчей, как всегда, смотрите на нашем сайте и канале YouTube, а также на сайте медиапартнера соревнований телеканала XSPORT.

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