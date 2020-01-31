"Чужой флаг": в России жестко наехали на Олимпийский комитет

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев назвал решение об отстранении РФ от Олимпиады в Токио "спланированной акцией" против страны.

"Ситуация с Олимпиадой – заранее спланированная против нас акция. Ангажированная история. Цель не разобраться, а отстранить. Позиция федерации и спортсменов – не ехать на Олимпиаду без флага и гимна", – цитирует слова Кремлева агентство RT.

Умар Кремлев XSport

Тем не менее, глава ФБР отметил, что спортсмены поедут на соревнования, если будет получено соответствующее указание сверху, добавив, что флаг Олимпийского комитета – "чужой флаг".

"Но если страна, руководство скажет ехать — мы поедем, будем биться и делать всё для победы. Наша главная задача – представлять интересы своей страны. Флаг олимпийского комитета – это чужой флаг. Это неправильно, не ради него наши предки жили и умирали", – заявил Кремлев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!