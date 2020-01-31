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31 января • обновлено в 16:38
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"Чужой флаг": в России жестко наехали на Олимпийский комитет

1.5т
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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев назвал решение об отстранении РФ от Олимпиады в Токио "спланированной акцией" против страны.

"Ситуация с Олимпиадой – заранее спланированная против нас акция. Ангажированная история. Цель не разобраться, а отстранить. Позиция федерации и спортсменов – не ехать на Олимпиаду без флага и гимна", – цитирует слова Кремлева агентство RT.

Умар Кремлев

Умар Кремлев

XSport

Тем не менее, глава ФБР отметил, что спортсмены поедут на соревнования, если будет получено соответствующее указание сверху, добавив, что флаг Олимпийского комитета – "чужой флаг".

"Но если страна, руководство скажет ехать — мы поедем, будем биться и делать всё для победы. Наша главная задача – представлять интересы своей страны. Флаг олимпийского комитета – это чужой флаг. Это неправильно, не ради него наши предки жили и умирали", – заявил Кремлев.

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Темы
Олимпиада-2020 допинговый скандал
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
г.внорасия была послана на .уй значит нех пизд.ть а молча надо топать нах.
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Гоша Злой
Гоша Злой
ваши предки жили и умирали не за аквафреш а за пролетарский красный флаг) учите историю....так что запросто можете выйти на Олимпиаде с красным флагом предков)
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