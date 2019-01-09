Чудом не погиб: российский гонщик попал в жуткую аварию — видео

Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов едва не погиб во время ралли Africa Eco Race 2019.

На седьмом этапе соревнований, которые проходят на территории Северной Африки, представитель РФ вел ожесточенную борьбу за победу с французом Домиником Лором. Куприянов в финишном створе не справился с управлением своего багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по несильно пересеченному бездорожью).

Авто россиянина зацепило машину соперника, после чего оба они совершили несколько переворотов, разбившись вдребезги. Пилоты остались живы, но их экипажи не подлежат скорому восстановлению, поэтому гонка для них досрочно завершена.

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