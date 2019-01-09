МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Чудом не погиб: российский гонщик попал в жуткую аварию — видео

2.3тЧитать материал на украинском

Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов едва не погиб во время ралли Africa Eco Race 2019.

На седьмом этапе соревнований, которые проходят на территории Северной Африки, представитель РФ вел ожесточенную борьбу за победу с французом Домиником Лором. Куприянов в финишном створе не справился с управлением своего багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по несильно пересеченному бездорожью).

Новости
Головой об лед: российская спортсменка получила жуткую травму на Кубке мира

Авто россиянина зацепило машину соперника, после чего оба они совершили несколько переворотов, разбившись вдребезги. Пилоты остались живы, но их экипажи не подлежат скорому восстановлению, поэтому гонка для них досрочно завершена.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые данные о состоянии легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, который пять лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
2
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
"Сам победить не могу, так хоть сопернику не дам!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги