"Что за х*рня?" Джо Роган назвал турнир в России "самой тупой вещью" в мире

Знаменитый американский актер и мастер боевых искусств Джо Роган резко раскритиковал соревнования по пощечинам, которые проводятся в России.

"Сегодня утром я проснулся и целый час смотрел, как русские соревнуются в пощечинах. Возможно, это самая тупая вещь в мире, которую сейчас можно посмотреть. Они встают друг напротив друга и по очереди прописывают друг другу пощечины. Во-первых, тот, кто начинает, имеет колоссальное преимущество. Они бьют от бедра, а противник не может двинуться. Открытой ладонью бьют друг друга по лицу", – заявил Роган у себя в подкасте.

Американский экс-боец вспомнил несколько моментов с соревнований.

"Там стояла куча людей и один парень пощечиной нокаутировал другого, а все вокруг такие: "Вааау!" Они думали, что это круто. Возможно, это единственный случай, когда люди думают, что это круто – находиться рядом с тем, кто получает жесткую травму головного мозга. В другом видео люди стояли вокруг, смеялись и улыбались, пока парень падал в отключку. И я подумал: "Как же это странно. Разве они не знают, что это очень плохо?" С этим парнем случилось нечто ужасное, а они думали, что это весело. Что это за херня такая?" – отметил Роган.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боец смешанных единоборств Вагнер Мартинс, известный как Зулузиньо, принял участие в турнире по пощечинам "Каменные лица", где сразился с Василием Камоцким по кличке Пельмень.

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