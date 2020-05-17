Главная Новости
17 мая • обновлено в 14:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Что за х*рня?" Джо Роган назвал турнир в России "самой тупой вещью" в мире

6.2т
Читать материал на украинском

Знаменитый американский актер и мастер боевых искусств Джо Роган резко раскритиковал соревнования по пощечинам, которые проводятся в России.

"Сегодня утром я проснулся и целый час смотрел, как русские соревнуются в пощечинах. Возможно, это самая тупая вещь в мире, которую сейчас можно посмотреть. Они встают друг напротив друга и по очереди прописывают друг другу пощечины. Во-первых, тот, кто начинает, имеет колоссальное преимущество. Они бьют от бедра, а противник не может двинуться. Открытой ладонью бьют друг друга по лицу", – заявил Роган у себя в подкасте.

Американский экс-боец вспомнил несколько моментов с соревнований.

"Там стояла куча людей и один парень пощечиной нокаутировал другого, а все вокруг такие: "Вааау!" Они думали, что это круто. Возможно, это единственный случай, когда люди думают, что это круто – находиться рядом с тем, кто получает жесткую травму головного мозга. В другом видео люди стояли вокруг, смеялись и улыбались, пока парень падал в отключку. И я подумал: "Как же это странно. Разве они не знают, что это очень плохо?" С этим парнем случилось нечто ужасное, а они думали, что это весело. Что это за херня такая?" – отметил Роган.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боец смешанных единоборств Вагнер Мартинс, известный как Зулузиньо, принял участие в турнире по пощечинам "Каменные лица", где сразился с Василием Камоцким по кличке Пельмень.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
5
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Брест
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (0)
1.69 Сделать ставку
NiP
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Secret
VS
SMASH
Победа Team Secret
2,01 Сделать ставку
sAw
VS
KPI
Победа KPI с форой в +1,5 карты
1.78 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа FaZe
1.68 Сделать ставку
Godsent
VS
North
Победа Godsent
1.60 Сделать ставку
Giants
VS
x6tence
Победа Giants с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Nemiga
VS
Syman
Победа Nemiga
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Winstrike
Победа Hard Legion
2,11 Сделать ставку