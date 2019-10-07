"Что-то стерлось": Россию могут не пустить на Олимпийские игры 2020 и 2022

Россию могут исключить из состава участников двух Олимпиад – летних Игр-2020 в Токио и зимних Игр-2022 в Пекине. Причиной является подтасовка данных Московской антидопинговой лаборатории.

Об угрозе пропуска Олимпийских игр 2020-го и 2022 годов заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его словам, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) уверены, что данными специально манипулировали. Никакие отговорки России здесь не помогут.

"Нельзя будет сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает", – сказал Ганус, которого цитируют "Известия".

Чиновник заявил, что нужно "действовать спокойно и рассудительно". Мол, во всемирном агентстве ждут объяснений от российских спортивных властей, курирующих лабораторию.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что данные московской лаборатории были изменены, в сентябре рассказал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Представитель агентства пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся. Британская СМИ допустили возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.

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