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7 октября • обновлено в 12:40
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"Что-то стерлось": Россию могут не пустить на Олимпийские игры 2020 и 2022

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Россию могут исключить из состава участников двух Олимпиад – летних Игр-2020 в Токио и зимних Игр-2022 в Пекине. Причиной является подтасовка данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Что-то стерлось": Россию могут не пустить на Олимпийские игры 2020 и 2022

Об угрозе пропуска Олимпийских игр 2020-го и 2022 годов заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его словам, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) уверены, что данными специально манипулировали. Никакие отговорки России здесь не помогут.

"Нельзя будет сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает", – сказал Ганус, которого цитируют "Известия".

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Чиновник заявил, что нужно "действовать спокойно и рассудительно". Мол, во всемирном агентстве ждут объяснений от российских спортивных властей, курирующих лабораторию.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что данные московской лаборатории были изменены, в сентябре рассказал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Представитель агентства пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся. Британская СМИ допустили возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.

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Темы
Олимпиада-2020 Олимпиада-2022 допинговый скандал
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия страна террорист и окупант! росия это Зона Гетто Концлагерь
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять украина все медали выиграет
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Куреза Александр
Куреза Александр
Мельдониевые олимпиады для лишнехромосомных путлер будет проводить на мацкве каждый год - его банде нужно еще много протащить законов для крепосьных улуса!
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