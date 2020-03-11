ЧМ-2020 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Правительство Квебека приняло решение отменить чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в канадском Монреале из-за угрозы коронавируса, сообщил BBC.

Соревнования должны были пройти с 18 по 22 марта.

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Le gouvernement du Québec annule le Championnat du monde de patinage artistique qui devait commencer lundi à Montréal.#polqc — Sébastien Bovet (@SebBovetSRC) March 11, 2020

9 марта Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в Канаде.

Накануне известный украинский футболист Алексей Дитятьев, выступающий в польской "Краковии" показал панику в магазинах Кракова в связи с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабин принял решение ввести карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Он продлится с 12 марта до 3 апреля.

В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

В этот же день в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

Кроме того, УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы, а УПЛ приняла решение 23-й (14-15 марта) и 24-й (21 марта) туры чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге провести без болельщиков

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