Четырехкратная чемпионка мира снялась с КМ из-за панической боязни коронавируса

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:06, 29.11.2020

4-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне Хейди Венг не выступит на первом этапе Кубка мира-2020/21 из-за панической боязни заболеть коронавирусом.

Норвежка боится заразиться COVID-19 и из-за этого находится в неудовлетворительном психологическом состоянии.

В квалификации спринта 29-летняя спортсменка заняла 67-е место, отстав на 26 секунд от победительницы. В команде этот результат назвали результатом психологического давления.

"Ей не стоит бежать остальные гонки, мы с ней должны принять это решение. Для нее период пандемии стал очень сложным, она вообще в нерабочем состоянии. Надеюсь, она почувствует, что путешествовать и жить в отелях нестрашно, что стресс из-за попадания в изоляцию позади", – заявил тренер Уле Мортен Иверсен после гонки в комментарии TV2.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая первая ракетка мира Елена Янкович забеременела от доктора Бранко Барача, с которым познакомилась в одной из клиник Белграда, когда лечилась от коронавируса.

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